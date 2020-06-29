Власти Китая готовят ответ на визовые санкции США

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29 июня 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Китая, pixabay.com

Китайские власти намерены принять меры в отношении официальных лиц США в ответ на санкции, которые недавно к чиновникам КНР применил Вашингтон. Это случилось якобы из-за ущемления автономии Гонконга.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь уточнил, что будут введены визовые ограничения в отношении американских официальных лиц, предпринявших "неблаговидные действия".

Дипломат подчеркнул, что руководство Китая не потерпит вмешательства других стран во внутренние политические вопросы КНР. Чжао Лицзянь добавил, что все усилия Вашингтона, пытающегося применить санкции в отношении Пекина, обречены на провал.