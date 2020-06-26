В Вашингтоне снова говорят об увеличении военного бюджета

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26 июня 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Америка рискует отстать от России и Китая в некоторых важнейших областях вооружений и технологий, включая гиперзвуковые боеприпасы, искусственный интеллект и квантовые компьютеры, считают некоторые высокопоставленные члены Сената США.

Председатель сенатского комитета по Вооруженным силам Джим Инхоф, выступая по поводу увеличения военного бюджета на 2021 фискальный год, обрушился с нападками на Россию и Китай, не покидая своего рабочего места, сообщает издание National Interest. В частности, он заявил, обращаясь к РФ и КНР: «У вас нет возможности нас победить… даже не пытайтесь». Стоит пояснить, что Джим Инхоф (республиканец, избран от штата Оклахома) один их старейших членов американского сената, в ноябре ему может быть исполнится 86 лет. Возраст, согласитесь, почтенный, простим старику его излишнюю импульсивность.

Инхоф подробно рассказал о стратегических, политических, экономических и военных угрозах для Соединенных Штатов, исходящих от России и Китая, а также указал на значительное увеличение военных бюджетов обеих этих стран. «Китай с 2009 по 2018 год увеличил свои военные расходы на 83%. По сути, за тот же период Россия увеличила свой оборонный бюджет на 35%», - сказал Инхоф. Он подчеркнул, что российская и китайская военная программа практически не ограничивается никакими рамками, Москва и Пекин увеличивают инвестиции в разработки вооружений и технологий двойного назначения. Намекая, что у США пока нет гиперзвукового оружия Инхоф заявил: «В октябре прошлого года Китай продемонстрировал свое гиперзвуковое оружие на параде».

Сенатор назвал ряд конкретных причин, учитывая которые Пентагон делает выводы о растущих угрозах со стороны Китая и России. Вызывает озабоченность быстрое развитие КНР в экономическом и военном аспектах, а также проникновение Пекина в Африку. В первую очередь это увязывается со строительством новой военной базы НОАК в непосредственной близости от сил США в Джибути. По мнению сенатора Пекин проводит агрессивную политику в отношении самих Соединенных Штатов, Тайваня, Филиппин и других союзников Вашингтона в Тихоокеанском регионе. Столкновение китайских и индийских пограничников рассматривается как антиамериканская акция КНР. Российское военное присутствие в Сирии, по мнению сенатора, является вызовом Америке.

Для побед в воинах будущего, нужен сильный, постоянно растущий военный бюджет, в котором приоритет отдается модернизации, перспективным разработкам и научно-техническим исследованиям. В качестве центра развития новых программ вооружений Инхоф назвал форт Силл, в штате Оклахома. Прямо скажем - лихой маркетинговый ход. Сенатор, радея о безопасности страны, не забывает о процветании штата, от которого он избран.

И конечно же главным театром военных действий сенатор видит Тихоокеанский регион. Для развертывания дополнительных сил в этой части планеты он предлагает заложить 6 млрд. долл. в новый военный бюджет. «Мы знаем, что лучший способ сохранить мир — это продемонстрировать свою силу», - сказал он в финале выступления. Короче, ничего не меняется в этом мире со времен Древнего Рима. Ястребы по-прежнему восклицают: «Si vis pacem, para bellum» (с лат. «Хочешь мира — готовься к войне»).