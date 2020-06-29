Нобелевские лауреаты призвали сделать бесплатными для всех вакцины против COVID-19

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29 июня 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шприц, Christoph Schmidt/dpa

Более 100 мировых лидеров, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии мира, подписали письмо, в тексте которого призвали международное сообщество сделать вакцины против COVID-19 бесплатными.

Как сообщает расположенный в Бангладеш центр Юнуса, основанный лауреатом Нобелевской премии мира Мохаммедом Юнусом, авторы письма обратились ко всем мировым лидерам, в частности, генсеку ООН, генеральному директору Всемирной организации здравоохранения, религиозным социальным и духовным лидерам, руководителям лабораторий и фармацевтических компаний, а также представителям СМИ.

В тексте подчеркивается, что всем им следует объединить свои усилия, чтобы в случае создания вакцины от коронавируса нового типа возник глобальный консенсус в отношении того, что препарат должен использоваться исключительно для общего блага.