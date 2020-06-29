На Филиппинах идет поиск 14 человек, которые пропали после столкновения двух судов

Минимум 14 человек пропали без вести после столкновения филиппинского рыболовецкого судна с зарегистрированным в Гонконге грузовым судном Vienna Wood к юго-западу от Манилы. Сейчас спасатели ведут поиски пропавших.
Известно, что инцидент произошел в воскресенье рано утром у берегов провинции Западный Миндоро. В результате столкновения филиппинское судно Liberty 5 перевернулось. Его капитан запросил помощь «через несколько часов» после трагедии, после чего корабль сопроводили к берегу. На данный момент не известно, затонул ли он.
В настоящее время поиск людей ведется по морю и с воздуха. Уточняется, что среди пропавших - 12 членов экипажа и два пассажира.
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