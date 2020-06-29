На МКАД произошла авария, погибли два человека

Утром в понедельник, 29 июня, на Московской кольцевой автодороге случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате данной аварии, согласно последней информации, погибли два человека.
В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что авария произошла на 7-м километре внешней стороны МКАД. Установлено, что легковой автомобиль столкнулся на дороге с грузовиком, вследствие чего погибли водитель и пассажир первого транспортного средства.
Отмечается, что в настоящий момент движение автомобилей в районе ДТП затруднено. Причины случившегося устанавливаются.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.