На МКАД произошла авария, погибли два человека

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29 июня 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Утром в понедельник, 29 июня, на Московской кольцевой автодороге случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате данной аварии, согласно последней информации, погибли два человека.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что авария произошла на 7-м километре внешней стороны МКАД. Установлено, что легковой автомобиль столкнулся на дороге с грузовиком, вследствие чего погибли водитель и пассажир первого транспортного средства.

Отмечается, что в настоящий момент движение автомобилей в районе ДТП затруднено. Причины случившегося устанавливаются.