Аналитики Sohu назвали «большую проблему» для США со стороны России

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29 июня 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитРоссия

фото: флаг Россия-США, globallookpress.com

Китайские аналитики рассказали о «большой проблеме» для Соединенных Штатов со стороны России. Они считают, что новейший ионный двигатель станет не только революционным технологическим прорывом, но и «козырем» в «противостоянии» с Вашингтоном.

«Мощность российского ионного двигателя составляет 3 кВт, а удельный импульс тяги – 4 500 секунд. Данный силовой агрегат может быть задействован для коррекции орбиты космических аппаратов, а также в путешествиях в удаленные уголки космоса», - пояснили эксперты, отметив, что в России был успешно завершен очередной этап испытаний ионного силового агрегата ИД-200 КР.

В материале говорится, что разработчики раскрыли только две особенности двигателя. Авторы не ждут ничего «сверхъестественного», но выделяют высокую экономичность, что повлияет на долгосрочность работы на орбите, и невысокую мощность, которой хватит для корректировки траектории полета небольшого космического корабля. Эксперты добавили, что ионный двигатель способен себя проявлять гораздо лучше, чем классические движки.

При этом аналитики не исключают, что российским разработчикам удалось повысить топливную эффективность ионных двигателей при увеличении их тяги, а также одержать победу над ионной эрозией за счет использования инновационных материалов. Однако авторы публикации отметили, что для дальних космических полетов им будет недостаточно солнечных панелей, и их следует заменить на небольшие ядерные реакторы. Если РФ работает в этом направлении, то США придется сильно постараться, чтобы догнать «волшебные» российские двигатели, уточнили они.

Ранее китайские СМИ рассказали о «смертоносных машинах», которые прошли по Красной площади в Москве 24 июня на параде Победы.