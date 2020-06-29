Китайская газета назвала «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

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29 июня 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Хуаньцю шибао

Фото: парад Победы, kremlin.ru

Китайские СМИ рассказали о «смертоносных машинах», которые прошли по Красной площади в Москве 24 июня на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Основной боевой танк Т-90М, который называют «смертоносной машиной», - главный герой парада Победы за последние годы», - уточнил в своей статье автор.

По его словам, танк имеет высокие показатели боевой эффективности и соответствует всем требованиям, предъявляемым российской армией на период замены боевого вооружения. Кроме того, журналист обратил внимание на модернизированный танк Т-80БВМ, «раритетную технику времен Второй мировой войны» - танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100. Он отметил, что они обрели «вторую молодость», а также показ такой техники указывает на уважение России к «железным героям» войны.

«Еще одной "смертоносной машиной", которая дебютировала на военном параде, является реактивная система залпового огня ТОС-2», - пояснил автор.

В материале говорится, что это усовершенствованная версия огнеметной системы ТОС-1, которая получила название «Тосочка».

Ранее французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа поделился впечатлениями от парада.