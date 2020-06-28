В Китае сообщили об успешном тестировании вакцины от COVID-19 на людях

Аргументы Недели → В мире 13+

28 июня 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Китай, фото: pixabay.com

China National Biotec Group (CNBG), разрабатывающая две вакцины от коронавируса, заявила об успешных результатах тестирования на людях. Препарат способствовал безопасной выработке антител у всех 1120 здоровых испытуемых.

В CNBG также заявили о получении разрешения на проведение финальной стадии испытания препарата в Объединенных Арабских Эмиратах. О какой именно вакцине идет речь, в компании не уточнили.

В начале июня министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру.

Ранее иммунолог рассказал о симптомах при вакцинации от коронавируса.