В Китае сообщили об успешном тестировании вакцины от COVID-19 на людях
28 июня 2020, 15:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
China National Biotec Group (CNBG), разрабатывающая две вакцины от коронавируса, заявила об успешных результатах тестирования на людях. Препарат способствовал безопасной выработке антител у всех 1120 здоровых испытуемых.
В CNBG также заявили о получении разрешения на проведение финальной стадии испытания препарата в Объединенных Арабских Эмиратах. О какой именно вакцине идет речь, в компании не уточнили.
В начале июня министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру.
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