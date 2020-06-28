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Власти ДНР закрыли границы с Украиной

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

Власти ДНР закрыли границы с Украиной
Денис Пушилин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в субботу, 27 июня, предупредил о закрытии границ с Украиной с 28 июня из-за распространения коронавирусной инфекции.

Власти ДНР распорядились приостановить движение гражданского транспорта и пешеходов через контрольные пропускные пункты (КПП) въезда и выезда на линии соприкосновения с Украиной. Работа КПП приостановлена с полуночи воскресенья. «Приостановить с 00:00 часов 28 июня 2020 года действие подпунктов 8.2 и 8.3 пункта 8 указа […] от 14 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», - говорится в документе.
Закрыт КПВВ «Еленовка».

Украинские власти на днях сообщили о начале второй волны коронавируса на Украине.

ИЧ

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