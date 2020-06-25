Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Киеве заявили о начале второй волны коронавируса в стране

, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Киеве заявили о начале второй волны коронавируса в стране
Киев. Фото: pixabay.com

Украина вошла в серьезную волну заболеваемости. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в стране начинают разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом и добавил, что 25 июня зафиксирована почти тысяча новых случаев.

«Загруженность больниц значительно увеличилась. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости», – заявил Шмыгаль.

Основной причиной роста числа заразившихся COVID-19, по мнению украинского премьера, является несоблюдение карантинных ограничений.

ДВа

Общество

Общее собрание одного президента

Общее собрание одного президента

23 июня впервые в российской научной истории обычно громкое и шумное Общее Собрание РАН прошло онлайн и спокойно. Солировал президент РАН академик Александр Сергеев. Практически 4 часа без перекура он рассказывал о трудностях и перечислял достижения.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью