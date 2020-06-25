В Киеве заявили о начале второй волны коронавируса в стране

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25 июня 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Киев. Фото: pixabay.com

Украина вошла в серьезную волну заболеваемости. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в стране начинают разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом и добавил, что 25 июня зафиксирована почти тысяча новых случаев.

«Загруженность больниц значительно увеличилась. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости», – заявил Шмыгаль.

Основной причиной роста числа заразившихся COVID-19, по мнению украинского премьера, является несоблюдение карантинных ограничений.