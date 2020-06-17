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На Украине из-за рекордного числа заражений COVID-19 продлили карантин до 31 июля

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

На Украине из-за рекордного числа заражений COVID-19 продлили карантин до 31 июля
Фото:метро в Киеве, Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что из-за роста случаев заражения новой коронавирусной инфекцией адаптивный карантин на территории страны продлевают до 31 июля. Такой информацией он поделился на заседании правительства в среду, 17 июня.

«4 853 - это именно то количество граждан, которые заболели за последнюю неделю. Это рекорд. Послабление карантина многими было воспринято как его отмена. Карантин никуда не пропал», - высказал он.

Шмыгаль призвал граждан не расслабляться и «не выпадать» из реальности, а также соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и пользоваться антисептиками. По его словам, Минздрав предоставит меры «обновлённого карантина», что позволит усиливать ограничения в отдельных регионах в случае необходимости. Кроме того, министр экономики должен разработать специальные графики работы предприятий, чтобы исключить скопление людей в час пик в общественном транспорте.

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