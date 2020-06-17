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На Украине требуют отставки Зеленского

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

На Украине требуют отставки Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: соцсети

На Украине митингующие требуют отставки действующего президента страны Владимира Зеленского. Сторонники видеоблогера Анатолия Шария собрались возле офиса главы государства.

Протестующие с флагами Украины, партийными обозначениями и плакатами, призывающими к отставке действующего президента, подошли к офису Зеленского в Киеве. Среди требований: защита конституционных прав украинцев, а также остановить избиение журналистов и общественных активистов.

«У нас мирная акция, но мы будем действовать решительно и звать Зеленского к нам», - заявил один из организаторов акции.

АБ

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