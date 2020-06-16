В Кремле оценили предоставление статуса партнера НАТО Украине

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16 июня 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник, 16 июня, прокомментировал предоставление Украине статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.

По словам Пескова, вовлечение новых стран в орбиту НАТО в разных форматах не способствует укреплению стабильности и поддержанию безопасности на территории Европы.

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что на данный шаг альянса в Кремле, безусловно, обратили внимание. Дмитрий Песков также добавил, что позиция Москвы в отношении появления НАТО у границ России является последовательной и хорошо известной.