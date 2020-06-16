В Кремле оценили предоставление статуса партнера НАТО Украине

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник, 16 июня, прокомментировал предоставление Украине статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.
По словам Пескова, вовлечение новых стран в орбиту НАТО в разных форматах не способствует укреплению стабильности и поддержанию безопасности на территории Европы.
Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что на данный шаг альянса в Кремле, безусловно, обратили внимание. Дмитрий Песков также добавил, что позиция Москвы в отношении появления НАТО у границ России является последовательной и хорошо известной.