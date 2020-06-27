Главу ВМС США встревожили российские подлодки в Средиземном море

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27 июня 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Stars and Stripes

подлодка, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

По причине присутствия российских подлодок Средиземное море превращается в одну из самых милитаризованных зон в мире. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

Он опасается, что РФ пытается превратить Восточное Средиземноморье в “горячую точку”. По его мнению, Россия заполонила Средиземное море тихими дизельными подводными лодками, снаряженными ракетами "Калибр". Субмарины "способны нанести удар по любой столице Европы либо Северной Африки". Фогго подчеркнул, что американскому флоту необходимо укрепляться. Он высказал опасение, что Крым и сирийский Тартус стали форпостами флота РФ. Адмирал добавил, что Россия может укрепить свои позиции в Ливии.

ВМС США не способны отследить подлодки проекта «Ясень».