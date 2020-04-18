ВМС США не способны отследить подлодки проекта «Ясень»

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18 апреля 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The National Interest.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Американское издание The National Interest опубликовало статью, в которой назвала российские субмарины проекта 885 «Ясень» проблемой для США. Эти подлодки могут доставить большие неприятности американским ВМС.

Первую из них назвали «Северодвинск», в его конструкции использованы уникальные технологии, которые СССР начал разрабатывать в 1980-х гг. В 2018 году «Северодвинск» вышел в Атлантику, где в течение нескольких недель ВМС США не могли найти субмарину. Как отмечают авторы статьи, она двигается настолько тихо, что обнаружить ее практически невозможно.

Один из лучших подводных офицеров ВМС США был настолько потрясен «Северодвинском», что заказал для своего офиса миниатюрную модель этого корабля, напоминающую ему о том, с чем столкнулся военно-морской флот США. Речь идет о контр-адмирале Дэйве Джонсоне, который крайне лестно высказался о российских кораблях проекта 885.

Как пишет издание, при строительстве подлодки были использованы некоторые технологии, разработанные СССР в 1980-х годах. Подлодка имеет большой и очень чувствительный гидролокатор, расположенный в носовой части, а торпедные аппараты установлены в средней части.

Корпус подлодки изготовлен из маломагнитной стали, а это серьезно уменьшает ее магнитную сигнатуру. При строительстве «Северодвинска» использовалась полуторакорпусная конструкция с легким корпусом только в носовой части.

У субмарины высокая степень автоматизации, поэтому экипаж подлодки невелик - всего шестьдесят пять моряков и офицеров.

«В мирное время потерять из виду русскую подводную лодку - головная боль. Потерять след подводной лодки во время конфликта - смертельно», - пишет американское издание.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») — серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (ПЛАРК) четвёртого поколения. АПЛ проекта 885 «Ясень» станут, согласно планам модернизации российского подводного флота, одним из четырёх типов подводных лодок, принятых на вооружение к 2023 году