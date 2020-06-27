Нардеп Рабинович прокомментировал заявление о детях

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27 июня 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Вадим Рабинович, фото из соцсети

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович комментируя слова нардепа от партии "Слуга народа" Галины Третьяковой раскрыл важные политические моменты, в том числе "тайное соглашение" Киева с МВФ. Рабинович считает, что уничтожение Украины начнётся с геноцида.

Третьякова возмутила общество, заявив, что у безработных граждан рождаются дети "низкого качества". Она отметила, что официально признанные безработные рожают детей ради получения помощи от правительства растят детей- иждивенцев. Женщина предложила безработных стерилизовать и, таким образом, получится выкорчевать "в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".

Вадим Рабинович подчеркнул, что своим заявлением нардеп сделала две важные вещи.

По словам Рабиновича, Третьякова сказала правду. Он уточнил, что речь идёт о секретном меморандуме с МВФ о снижении количества населения на Украине.

Но, как сказал Рабинович, "тайное соглашение они боятся показать" , - сообщается на сайте "Царьград" со ссылкой на украинские СМИ. Он уточнил, что знает об открыто подписанном соглашении о снижении населения Украины. Западу нужна страна максимум с 10 млн населения.

Рабинович подчеркнул, что если от Зеленского не последует реакции на циничное заявление Третьяковой, то это будет означать одно - "секретный меморандум МВФ принят на полное вооружение и Украину ожидает просто стерилизация всей страны, если мы не стерилизуемся заранее от них".

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