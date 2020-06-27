Во Франции производители шампанского обратились за помощью к государству

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27 июня 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Шампанское. Фото: pixabay.com

Производители шампанского просят государство займы под госгарантии и освобождении от ряда социальных взносов.

Объем продаж может шампанского может снизиться более, чем на треть.

По данным комитета вин Шампани, объем поставок в этом году может быть ниже в два раза, чем в 1974 году – после нефтяного кризиса, когда продажи шампанского снизились на 15%. Сейчас продажи могут упасть на 100 млн бутылок, товарооборот снизится на 1,7 млрд евро.

Большинство работ на виноградниках производятся вручную, поэтому в первую очередь надо перестроить логистику и обеспечить безопасность людей.