Во Франции производители шампанского обратились за помощью к государству
27 июня 2020, 09:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Производители шампанского просят государство займы под госгарантии и освобождении от ряда социальных взносов.
Объем продаж может шампанского может снизиться более, чем на треть.
По данным комитета вин Шампани, объем поставок в этом году может быть ниже в два раза, чем в 1974 году – после нефтяного кризиса, когда продажи шампанскогоснизились на 15%. Сейчас продажи могут упасть на 100 млн бутылок, товарооборот снизится на 1,7 млрд евро.
Большинство работ на виноградниках производятся вручную, поэтому в первую очередь надо перестроить логистику и обеспечить безопасность людей.
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