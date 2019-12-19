Россиян ждет дефицит шампанского

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19 декабря 2019, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

В ближайшее время россиян может ожидать дефицит шампанского. Специалисты винят в этом новый закон о виноделии, который запрещает использование импортных вин, виноматериалов и сусла.

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Президент компании «Абрау-Дюрсо» Павел Титов подчеркнул, что в России мало собственного виноматериала, а потому может создаться дефицит. Также отмечается, что в скором времени на многих бутылках может появиться надпись «не является вином».

«Рядом будет стоять дешёвый импорт неизвестного происхождения и низкого качества с правом называться «вином». Это, по меньшей мере, несправедливо, по большей — неконкурентоспособно. Кто купит такое «вино»?» - рассказал Титов.