Палата представителей Конгресса США проголосовала за создание 51-го штата
27 июня 2020, 08:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о предоставлении городу Вашингтон (округ Колумбия) статуса штата.
Если такой закон будет принят, то американская столица станет 51-м штатом. Документ должен получить одобрение Сената, а затем его должен подписать президент.
Эксперты считают, что при сложившихся в стране политических обстоятельствах такая перспектива выглядит маловероятной, поскольку Сенат, где большинство принадлежит республиканцам, уже высказывались против предоставления Вашингтону статуса штата.
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