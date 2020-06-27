Палата представителей Конгресса США проголосовала за создание 51-го штата

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27 июня 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Здание Конгресса США. Фото: pixabay.com

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о предоставлении городу Вашингтон (округ Колумбия) статуса штата.

Если такой закон будет принят, то американская столица станет 51-м штатом. Документ должен получить одобрение Сената, а затем его должен подписать президент.

Эксперты считают, что при сложившихся в стране политических обстоятельствах такая перспектива выглядит маловероятной, поскольку Сенат, где большинство принадлежит республиканцам, уже высказывались против предоставления Вашингтону статуса штата.