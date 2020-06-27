В США установлен рекордный показатель заболевания коронавирусом за сутки
27 июня 2020, 07:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: life.ru
В Соединенных Штатах за минувшие сутки коронавирусную инфекцию зафиксировали у 40 870 жителей страны – это рекордный показатель с начала пандемии.
По словам вице-президента США Майка Пенса, что рост числа новых случаев заболевания отмечен в 16 штатах, наиболее сложная ситуация в Аризоне, Техасе и Флориде.
В США число инфицированных приближается к 2,5 млн человек. Рекордные темпы роста зафиксированы в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида и Южная Каролина. Число заболеваний выросло после отмены ограничительных мер.
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