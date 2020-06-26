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Американские власти расширили список симптомов COVID-19

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CDC

Американские власти расширили список симптомов COVID-19
медик в защитном костюме, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расширил список симптомов коронавируса нового типа. Изначально описывались лишь три признака COVID-19 – температура, кашель и затрудненное дыхание.

Впоследствии в перечень симптомов коронавируса были включены озноб, дрожь с ознобом, боль в горле, потеря чувства вкуса или обоняния, а также мышечная боль. Теперь к вышеуказанным признакам добавились насморк или заложенность носа, диарея и тошнота.

Подчеркивается, что CDC продолжит обновлять список по мере появления новых сведений о коронавирусной инфекции.

ЕТ

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