Группа западных ученых считает, что каждый пятый житель Земли рискует заболеть Covid-19 в тяжелой форме

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26 июня 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Каждый пятый житель планеты может заболеть тяжелой формой коронавируса, если заразится.

К такому выводу пришла международная группа ученых из США, Британии и Китая. Исследователи проанализировали данные систем здравоохранения 188 стран мира и пришли к выводу, скольких людей нужно защитить, вакцинировать в первую очередь.

В основном это люди с хроническими болезнями легких, сердечно-сосудистой системы, почек, ожирением и диабетом. Для них нужно заготовить достаточно мест в больницах и доз лекарства.