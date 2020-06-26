Группа западных ученых считает, что каждый пятый житель Земли рискует заболеть Covid-19 в тяжелой форме
26 июня 2020, 20:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Каждый пятый житель планеты может заболеть тяжелой формой коронавируса, если заразится.
К такому выводу пришла международная группа ученых из США, Британии и Китая. Исследователи проанализировали данные систем здравоохранения 188 стран мира и пришли к выводу, скольких людей нужно защитить, вакцинировать в первую очередь.
В основном это люди с хроническими болезнями легких, сердечно-сосудистой системы, почек, ожирением и диабетом. Для них нужно заготовить достаточно мест в больницах и доз лекарства.
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