На разработку вакцины от коронавируса нужны десятки миллиардов долларов
26 июня 2020, 18:22[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения назвала стоимость разработки вакцины. На это требуется больше 30 миллиардов долларов США.
Стоимость разработки вакцины оценена в 31,3 миллиарда долларов США. На ее создание потребуется целый год.
«Инициатива ВОЗ направлена на увеличение поставок 500 млн тестов и 245 млн курсов лечения в страны с низким и средним уровнем дохода к середине 2021 года» — сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.
К концу 2021 году планируется произвести около двух миллиардов доз вакцины. Из них один миллиард будет направлен в бедные страны.
Пандемия продолжает бушевать. Количество умерших приблизилось к 500 тысячам.
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