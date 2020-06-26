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На разработку вакцины от коронавируса нужны десятки миллиардов долларов

, 18:22 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: ВОЗ

На разработку вакцины от коронавируса нужны десятки миллиардов долларов
фото: pixanay.com

Всемирная организация здравоохранения назвала стоимость разработки вакцины. На это требуется больше 30 миллиардов долларов США.

Стоимость разработки вакцины оценена в 31,3 миллиарда долларов США. На ее создание потребуется целый год.

«Инициатива ВОЗ направлена на увеличение поставок 500 млн тестов и 245 млн курсов лечения в страны с низким и средним уровнем дохода к середине 2021 года» — сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

К концу 2021 году планируется произвести около двух миллиардов доз вакцины. Из них один миллиард будет направлен в бедные страны.

Пандемия продолжает бушевать. Количество умерших приблизилось к 500 тысячам.

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