В Колумбии семеро солдат изнасиловали девочку

Аргументы Недели → В мире 13+

26 июня 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

колумбийские солдаты на фото Globallookpress.com/ Fabian Sommer

Изнасилование 13-летней девочки всколыхнуло Колумнию. Над несовершеннолетней надругались семеро военнослужащих местной армии.

Насильники уже признались в содеянном. Преступление было совершено в конце прошлой недели.

Расследование началось с пропажи 13-летней девочки из племени Эмбера. Позднее она была найдена в соседней школе. Выяснилось, что несовершеннолетняя была изнасилована.

«Семерым солдатам уже предъявлено обвинение в незаконном сексуальном насилии над несовершеннолетним ребенком в возрасте до 14 лет», — заявил генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбоса: «Обвиняемые могут получить наказание в виде лишенися свободы на срок от 16 до 30 лет».

Как сообщает газета the Guardian, насилие над девочками из индейских племен уже давно стало распространенной практикой в Колумбии.

В России эта латиноамериканская страна известна как родина наркобарона Пабло Эскобара. В последнее время Колумбия чаще мелькает в новостях в связи с коронавирусом.