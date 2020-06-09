Бразильский сценарий развития. Коронавирус проник в Колумбию и уже начинает собирать жатву

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9 июня 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Колумбия – одна из стран «третьего мира», где почти всё находится на нуле. Распространение коронавируса здесь – настоящее бедствие.

Ведь в этой стране итак хватает различных болезней. Малярия и лихорадка в этих местах распространяются довольно часто. Covid-19 стал настоящим ударом для этого проблемного государства с полным отсутствием нормального уровня жизни. Правительство Колумбии сообщило, что вирус выявляется уже практически во всех департаментах страны. Наибольшее количество инфицированных находится непосредственно в Боготе, столице республики. Врачи и учёные работают не покладая рук. С каждым днём поступает всё больше и больше заболевших.

На данный момент заражённых на территории Колумбии уже больше 40 000 человек. Точная цифра – 40 719. 16 427 пациентов успешно вылечились от болезней. Они чувствуют себя вполне неплохо. Многие стараются забыть обо всех прошедших днях, когда вирус буквально окутывал их лёгкие. 1308 человек не справились с трудностями и умерли от осложнений. Смертность может вырасти в несколько раз уже в ближайшие недели. Всему виной – почти полное отсутствие нормального уровня здравоохранения и жуткая нищета населения. Сценарий уже начинает напоминать события в Бразилии.