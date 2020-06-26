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В Армении коронавирусом заболели два десятка судебных приставов

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Армении коронавирусом заболели два десятка судебных приставов
Скорая помощь. Фото: pixabay.com

У 23 судебных приставов в Армении выявили новую коронавирусную инфекцию.

По данным армянской службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА), все приставы, контактировавшие с ними работники самоизолировались. В связи с эпидемией коронавируса ресурсы судебных приставов в стране оказались ограничены.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение – оно будет действовать как минимум до 13 июля. В стране выявлены 23,2 тысячи случаев заражения, 410 человек скончались.

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