В Армении коронавирусом заболели два десятка судебных приставов
26 июня 2020, 17:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
У 23 судебных приставов в Армении выявили новую коронавирусную инфекцию.
По данным армянской службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА), все приставы, контактировавшие с ними работники самоизолировались. В связи с эпидемией коронавируса ресурсы судебных приставов в стране оказались ограничены.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение – оно будет действовать как минимум до 13 июля. В стране выявлены 23,2 тысячи случаев заражения, 410 человек скончались.
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