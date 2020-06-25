В Армении задержали таксиста, зараженного коронавирусом
25 июня 2020, 20:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В армянском городе Абовян выявлен инфицированный коронавирусом таксист, который продолжал развозить пассажиров, зная о своём заболевании.
По данным Генпрокуратуры Армении, в полицию поступила информация о том, как возле местного роддома таксисты ссорились со своим коллегой, требуя от него прекратить работу, поскольку он инфицирован и у него двустороннее воспаление лёгких. Сотрудники полиции в тот же день задержали мужчину.
Как выяснилось, таксист сдал тест на Covid-19 на прошлой неделе, 20 июня, и о его положительном результате он был проинформирован 23 июня. Ему и его семье была прописана изоляция, однако мужчина грубо нарушил правила.
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