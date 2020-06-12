В Армении режим ЧП, введенный в связи с эпидемией коронавируса, продлили до 13 июля

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12 июня 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Kay Nietfeld/dpa

В пятницу, 12 июня, правительство Армении в рамках внеочередного заседания приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в стране, введенный 16 марта из-за распространения COVID-19, до 13 июля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. Только за минувшие сутки врачи подтвердили 612 новых случаев заражения COVID-19.

По словам премьера, правительству также следует заниматься гражданами, распространяющими ложные сведения о коронавирусе нового типа или утверждающими, что эпидемии не существует. Пашинян полагает, что этих людей необходимо найти и установить их мотивы.