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У двух сотрудников МИД Армении диагностирован COVID-19

, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

У двух сотрудников МИД Армении диагностирован COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com

У двух сотрудников МИД Армении диагностирован COVID-19. Об этом рассказал 11 июня  глава ведомства Зограб Мнацаканян.

Он отметил, что в настоящее врем зараженные изолированы. Небольшое число сотрудников самоизолировались, так как контактировали с носителями инфекции.

Известно: изначально армянское внешнеполитическое ведомство стремилось наладить работу в условиях коронавируса, в том числе в удаленном режиме.

В стране с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 14669 человек, 5466 вылечились и 245 скончались.

Ранее сообщалось:  В Филатовской больнице Москвы лечатся 634 пациента с коронавирусом.

ЕЧ
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