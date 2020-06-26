Британская The Daily Mail обвинила Россию в расизме из-за отсутствия на параде чернокожих

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26 июня 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.ru

Парад Победы. Фото: kremlin.ru

Британская газета The Daily Mail обвинила Россию в дискриминации по расовому признаку из-за того, что в параде Победы на красной площади не принял участие ни один чернокожий военнослужащий.

Кроме этого, чернокожих не было и в качество почетных гостей, из чего был сделан вывод о процветании в стране расовой дискриминации.

Британские журналисты также раскритиковали правительство страны за то, что торжество было проведено в условиях пандемии коронавируса. Тем не менее, многим читателям издания проведение парада понравилось, но они выразили сомнение, что британские ВС «смогут так держать строй».