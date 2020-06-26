Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Британская The Daily Mail обвинила Россию в расизме из-за отсутствия на параде чернокожих

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.ru

Британская The Daily Mail обвинила Россию в расизме из-за отсутствия на параде чернокожих
Парад Победы. Фото: kremlin.ru

Британская газета The Daily Mail обвинила Россию в дискриминации по расовому признаку из-за того, что в параде Победы на красной площади не принял участие ни один чернокожий военнослужащий.

Кроме этого, чернокожих не было и в качество почетных гостей, из чего был сделан вывод о процветании в стране расовой дискриминации.

Британские журналисты также раскритиковали правительство страны за то, что торжество было проведено в условиях пандемии коронавируса. Тем не менее, многим читателям издания проведение парада понравилось, но они выразили сомнение, что британские ВС «смогут так держать строй».

ДВа

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью