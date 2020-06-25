Чем пугал российских противников юбилейный Парад Победы на Красной площади

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Юбилейный Парад Победы в Москве в этом году уникален – впервые за 75 лет он проходит в тот же день, что и самый первый Парад Победы 1945 года. Так не планировалось изначально – вынудил коронавирус. Получилось очень символично. Парад уникален.



В нём приняло участие более 13 тыс. человек в пеших «коробках», военнослужащие 13 государств, 216 единиц наземной боевой техники и 75 самолётов и вертолётов. Традиционно для юбилейных парадов было много новинок. Группа тяжёлых 300-мм РСЗО на самом деле не «Смерчи», а «Торнадо-С» – глубоко модернизированные машины. Привычные БТР-82А, возглавляющие большинство групп техники, на самом деле являются выпускаемыми с этого года БТР-82АТ. Это видно по отсутствию лазерных прожекторов – на них установлен тепловизионный прицел. Танки Т-14 «Армата» уже видели на парадах не раз, а вот Т-90М «Прорыв-3» и Т-80БВМ появились на Красной площади впервые. Была на Параде ещё одна машина с 57-мм пушкой на базе БМП-3 – «Деривация-ПВО». Это зенитный артиллерийский комплекс с родственным «Кинжалу» модулем и таким же орудием. Он предназначен для ПВО танковых и мотострелковых батальонов, где раньше никакой своей штатной ПВО не было.



Впервые на Параде показаны новейшие «Панцири-СМ». По сути, это новый комплекс. Он имеет новые РЛС и новый набор зенитных ракет с дальностью до 40 км вместо 20. Причём с куда большей скоростью и возможностями поражения даже гиперзвуковых целей. Также впервые была показана дальнобойная ЗРС С-300В4, которая успела поработать в Сирии и по ряду характеристик не хуже, а то и лучше С-400.



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