Лукашенко «похвалил» Россию за проведенный в Москве парад Победы

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26 июня 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу «похвалил» Россию за проведение в среду, 24 июня, на Красной площади в Москве парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Лукашенко посетил торжественное мероприятие и признался, что одним из наиболее ярких моментов для него стало прохождение по Красной площади столицы России белорусской роты почетного караула.

"Путину я сказал – молодцы!" – подчеркнул президент Белоруссии и добавил, что в столь жесткой ситуации, связанной с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса нового типа, россияне справились и провели парад в честь юбилейной даты.