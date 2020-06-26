Лукашенко «похвалил» Россию за проведенный в Москве парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу «похвалил» Россию за проведение в среду, 24 июня, на Красной площади в Москве парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Лукашенко посетил торжественное мероприятие и признался, что одним из наиболее ярких моментов для него стало прохождение по Красной площади столицы России белорусской роты почетного караула.
"Путину я сказал – молодцы!" – подчеркнул президент Белоруссии и добавил, что в столь жесткой ситуации, связанной с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса нового типа, россияне справились и провели парад в честь юбилейной даты.
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