Лукашенко: в конституцию Белоруссии в ближайшем будущем могут быть внесены изменения
26 июня 2020, 15:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 26 июня, заявил, что в конституцию республики будут внесены изменения. По словам главы страны, это может произойти уже в ближайшее время.
Лукашенко напомнил, что конституция – это основной закон страны. "Мы ее сделаем за два года", – заметил президент Белоруссии и уточнил, что ему уже предложили несколько вариантов, однако, по его мнению, они "не годятся".
Политик подчеркнул, что люди "просто боятся" вносить решительные изменения в конституцию, однако, он убежден, что это следует сделать. Александр Лукашенко добавил, что еще до принятия изменений в основной закон в Белоруссии много будет сделано в плане передачи полномочий вниз.
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