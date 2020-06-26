Генсек НАТО и глава Пентагона намерены обсудить «ответ на российские ракеты»

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26 июня 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Xinhua/Keystone Press Agency

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и глава Пентагона Марк Эспер в рамках встречи в Брюсселе намерены поделиться мнениями о "совместном ответе на российские ракеты".

Столтенберг заявил, что НАТО и Пентагон совместно работают над сбалансированным ответом на "новые российские ракеты", которые в альянсе и оборонном ведомстве США считают опасным и дестабилизирующим фактором.

Напомним, в Москве не раз отмечали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. Глава МИД Сергей Лавров ранее утверждал, что в Североатлантическом альянсе прекрасно знают, что у РФ нет агрессивных планов, однако организация пользуется поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов.