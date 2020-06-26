Политолог прокомментировал заявление Порошенко об «уникальном шансе» Украины «вернуть Крым»
26 июня 2020, 13:13[ «Аргументы Недели» ]
Крымский политолог Владислав Ганжара в пятницу, 26 июня, прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что у Киева недавно появился "уникальный шанс вернуть Крым".
Порошенко заявил, что Россия якобы столкнулась после пандемии коронавируса нового типа с падением цен на нефть и "глубоким кризисом", вследствие чего "утратила способность" финансировать полуостров.
Владислав Ганжара в беседе с Радио Sputnik заметил, что подобные заявления характерны не только для действующей, но и для предыдущей власти на Украине. По мнению политолога, Киев продолжает "рассказывать народу сказки". Эксперт заметил, что внешние факторы не станут поводом для того, чтобы российское руководство рассматривало вопрос Крыма. Ганжара также добавил, что в случае одобрения народом поправок в Конституцию РФ будет предусматриваться неотъемлемость российских территорий.
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