Пушков оценил слова Порошенко о «шансах» Украины на «возвращение» Крыма
26 июня 2020, 09:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева "вернуть" Крым.
Ранее Порошенко заявил, что Украина может "заставить" РФ "покинуть" Крым, поскольку якобы Москва "в условиях кризиса" не может содержать полуостров.
Пушков заметил, что не может быть и речи о "возвращении" Крыма. Сенатор заметил, что пандемия COVID-19 и падение цен на нефть никак не повлияют на "шансы" украинской стороны. Он также заметил, что в 1991 году история предоставила Киеву уникальный шанс сохранить полуостров в своем составе, однако в 2014 году страна потеряла Крым. "Навсегда", – заключил Алексей Пушков.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.