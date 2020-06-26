Пушков оценил слова Порошенко о «шансах» Украины на «возвращение» Крыма

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26 июня 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева "вернуть" Крым.

Ранее Порошенко заявил, что Украина может "заставить" РФ "покинуть" Крым, поскольку якобы Москва "в условиях кризиса" не может содержать полуостров.

Пушков заметил, что не может быть и речи о "возвращении" Крыма. Сенатор заметил, что пандемия COVID-19 и падение цен на нефть никак не повлияют на "шансы" украинской стороны. Он также заметил, что в 1991 году история предоставила Киеву уникальный шанс сохранить полуостров в своем составе, однако в 2014 году страна потеряла Крым. "Навсегда", – заключил Алексей Пушков.