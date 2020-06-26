Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Калифорнии троих человек смыло со скал в Тихий океан

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

В Калифорнии троих человек смыло со скал в Тихий океан
океан, pixabay.com

На юге американского штата Калифорния погибли три человека после того, как их унесло волнами Тихого океана. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в пожарной службе округа Вентура.

Капитан пожарной службы Брайан Макграт заявил, что специалисты оперативно провели поиски в воде и вытащили на берег трех человек, которых ранее унесла волна неподалеку от шоссе у побережья Тихого океана. Выяснилось, однако, что они получили ранения, несовместимые с жизнью.

Источники уточнили, что трое погибших являлись членами одной семьи, состоящей из восьми человек. Они занимались ловлей рыбы на побережье, где были очень скользкие скалы.

ЕТ

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью