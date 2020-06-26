В Калифорнии троих человек смыло со скал в Тихий океан

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26 июня 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

океан, pixabay.com

На юге американского штата Калифорния погибли три человека после того, как их унесло волнами Тихого океана. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в пожарной службе округа Вентура.

Капитан пожарной службы Брайан Макграт заявил, что специалисты оперативно провели поиски в воде и вытащили на берег трех человек, которых ранее унесла волна неподалеку от шоссе у побережья Тихого океана. Выяснилось, однако, что они получили ранения, несовместимые с жизнью.

Источники уточнили, что трое погибших являлись членами одной семьи, состоящей из восьми человек. Они занимались ловлей рыбы на побережье, где были очень скользкие скалы.