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Чемпионка мира по паралимпийской гребле погибла при попытке пересечь на лодке Тихий океан

, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Guardian

Чемпионка мира по паралимпийской гребле погибла при попытке пересечь на лодке Тихий океан
океан, pixabay.com

Трехкратная чемпионка мира по паралимпийской гребле, уроженка США Анжела Мэдсен погибла на 61-м году жизни при попытке в одиночку переплыть на лодке Тихий океан. Об этом сообщили журналисты.

Тело спортсменки, привязанное к лодке, обнаружила береговая охрана США. Анжела Мэдсен пыталась преодолеть расстояние от Калифорнии до Гавайев, поскольку хотела стать первой женщиной, которой удалось пересечь Тихий океан.

Отметим, что Мэдсен во время матча за баскетбольную команду получила травму спины, а впоследствии из-за врачебной ошибки оказалась прикована к инвалидному креслу. Позже женщина стала трехкратной чемпионкой мира по паралимпийской гребле.

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