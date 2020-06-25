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В армянском селе недалеко от церкви прогремел взрыв, погиб человек

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В армянском селе недалеко от церкви прогремел взрыв, погиб человек
горы в Армении, pixabay.com

В четверг недалеко от церкви в селе Урцадзор Араратской области Армении прогремел взрыв. В пресс-службе МЧС уточнили, что согласно предварительным данным, в результате случившегося погиб человек.

Взрыв произошел во времянке, которая находится недалеко от церкви Сурб Карапет (Святого Крестителя) села Урцадзор, расположенного в 60 километрах от Еревана. Информация о происшествии поступила на пульт дежурного национального центра кризисного управления сегодня в 11.00 по местному времени (10.00 по Москве). 

На место случившегося выехала оперативная группа спасательного управления Араратской области. Устанавливаются все обстоятельства и причины данного происшествия.

ЕТ

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