В армянском селе недалеко от церкви прогремел взрыв, погиб человек

В четверг недалеко от церкви в селе Урцадзор Араратской области Армении прогремел взрыв. В пресс-службе МЧС уточнили, что согласно предварительным данным, в результате случившегося погиб человек.
Взрыв произошел во времянке, которая находится недалеко от церкви Сурб Карапет (Святого Крестителя) села Урцадзор, расположенного в 60 километрах от Еревана. Информация о происшествии поступила на пульт дежурного национального центра кризисного управления сегодня в 11.00 по местному времени (10.00 по Москве).
На место случившегося выехала оперативная группа спасательного управления Араратской области. Устанавливаются все обстоятельства и причины данного происшествия.
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