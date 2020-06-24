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На севере Сирии произошел взрыв, погибли два человека

, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

На севере Сирии произошел взрыв, погибли два человека
Взрыв. Фото: pixabay.com

В центре города Африн в провинции Алеппо произошел взрыв бомбы. Этот инцидент привел к гибели двух человек.

Уточняется, что еще девять сирийцев получили ранения. Так, взрывчатка, установленная на мотоцикле, была приведена в действие на торговой улице Махмудия возле штаба оппозиционных сил.

Африн, расположенный в 60 км от Алеппо, является административным центром курдского региона на севере Сирии.

Ранее сообщалось: в Махачкале загорелись магазины, общая площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. 

ЕЧ
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