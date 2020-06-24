В Махачкале загорелись магазины, общая площадь возгорания составила 1200 квадратных метров

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24 июня 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Тележки. Фото: pixabay.com

В Махачкале загорелись магазины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в районе автостанции "Южная" на проспекте Аметхана Султана, 160. Известно, что общая площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

В настоящее время борьбу с огнем ведут 65 человек и 21 единица техники.

Ранее сообщалось: в одном из кафе, расположенных на Старом Арбате в центре Москвы, в среду, 24 июня, вспыхнул пожар.