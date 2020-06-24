Пожар вспыхнул в кафе в центре Москвы

В одном из кафе, расположенных на Старом Арбате в центре Москвы, в среду, 24 июня, вспыхнул пожар. Соответствующую информацию предоставили сегодня вечером в пресс-службе столичного главка МЧС.

Согласно последним данным ведомства, в кафе была зафиксирована вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе, впоследствии частично загорелся утеплитель. Общая площадь возгорания в столичном заведении достигла около пяти погонных метров.