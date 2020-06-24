Пожар вспыхнул в кафе в центре Москвы

Аргументы Недели → Самое читаемое
У российского COVID-19 странная побочная реакция: врачи падают из окон, а чиновники рапортуют об успехах в борьбе с коронавирусом
Аргументы Недели → Происшествия 13+
24 июня 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
У российского COVID-19 странная побочная реакция: врачи падают из окон, а чиновники рапортуют об успехах в борьбе с коронавирусом
Алексей Надёжин
Олег Фочкин
Елена Середа
Ульяна Меньшикова
Виктор Мартынюк
Юля Инамора
В мире
Постоянные обвинения Германии со стороны Дональда Трампа в том, что…
Богомерзкий вирус испортил праздник народной артистки России Светланы…
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей…
Экстрасенс о Харламове и Асмус: «Кристине приходилось с ним нелегко»
У Осипа Мандельштама немного по-другому: «Мы живём, под собою не чуя…
В этом году – 90 лет теории эволюции, совместившей в себе дарвинизм…
Сегодня, 23 июня, вся Латвия отмечает праздник Лиго, а на следующий…
В России наконец созрела программа модернизации региональных…
Происшествия
Шоу-бизнес