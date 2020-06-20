В Москве загорелся ангар цементного завода на площади 700 кв.м.

Аргументы Недели → Происшествия 13+

20 июня 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУ МЧС России по Москве

тушение пожара, pixabay.com

В субботу, 20 июня, на территории цементного завода в Москве вспыхнул пожар. Согласно последним данным МЧС столицы, возгорание было зафиксировано в ангаре на площади 700 квадратных метров.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что к 8:38 силами пожарно-спасательных подразделений пламя удалось локализовать, а к 08.50 – ликвидировать.

Уточняется, что по предварительным данным в результате возгорания никто не пострадал. В ликвидации огня в ангаре на территории цементного завода в настоящий момент принимали участие 52 специалиста МЧС и 17 единиц техники. Устанавливаются причины возникновения пожара.