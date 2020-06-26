В США предлагают создать 51-й штат

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26 июня 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Капитолий, pixabay.com

В США готовятся к голосованию за создание нового штата. Согласно последней информации, речь идет о Вашингтоне, который является федеральным округом Колумбия и не входит в состав какого-либо штата.

С инициативой о создании 51-го штата выступили конгрессмены из Демократической партии, которые заметили, что жители Вашингтона исполняют свои гражданские обязанности, но при этом не имеют возможности избирать своих представителей в федеральный конгресс. Спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что усматривает в этом несправедливость, которая противостоит демократии.

В Белом доме, однако, заявили, что на данный законопроект будет наложено вето.