В США предлагают создать 51-й штат

В США готовятся к голосованию за создание нового штата. Согласно последней информации, речь идет о Вашингтоне, который является федеральным округом Колумбия и не входит в состав какого-либо штата.
С инициативой о создании 51-го штата выступили конгрессмены из Демократической партии, которые заметили, что жители Вашингтона исполняют свои гражданские обязанности, но при этом не имеют возможности избирать своих представителей в федеральный конгресс. Спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что усматривает в этом несправедливость, которая противостоит демократии.
В Белом доме, однако, заявили, что на данный законопроект будет наложено вето.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.