Telegram выплатит властям США крупный штраф за участие в криптопроекте
25 июня 2020, 22:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Telegram заключит мировое соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США.
В рамках этого соглашения мессенджер вернет инвесторам более 1,2 млн долларов, а также заплатит штраф в размере 18,5 млн долларов. Кроме этого, компания в течение трёх лет обязана сообщать об участии в любых криптопроектах.
В судебном решении говорится, что получать согласие на такие действия не нужно, достаточно лишь ставить в известность. В противном случае комиссия может наложить дополнительный штраф на компанию.
Сообщается, что Telegram «не признает и не отрицает» требования, изложенные в иске.
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