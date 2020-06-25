Telegram выплатит властям США крупный штраф за участие в криптопроекте

Аргументы Недели → В мире 13+

25 июня 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Telegram. Фото: pixabay.com

Telegram заключит мировое соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США.

В рамках этого соглашения мессенджер вернет инвесторам более 1,2 млн долларов, а также заплатит штраф в размере 18,5 млн долларов. Кроме этого, компания в течение трёх лет обязана сообщать об участии в любых криптопроектах.

В судебном решении говорится, что получать согласие на такие действия не нужно, достаточно лишь ставить в известность. В противном случае комиссия может наложить дополнительный штраф на компанию.

Сообщается, что Telegram «не признает и не отрицает» требования, изложенные в иске.