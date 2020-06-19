В Госдуме прокомментировали решение разблокировать Telegram

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19 июня 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Мессенджеры. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Андрей Свинцов прокомментировал решение Роскомнадзора отменить блокировку популярного мессенджера Telegram. По мнению Свинцова, доступ разрешили в том числе благодаря изменившейся точке зрения Павла Дурова.

«Основатель Telegram Павел Дуров согласился взаимодействовать с властями Российской Федерации. Я думаю, что это положительным образом повлияет на развитие всей IТ-отрасли в России, поскольку он … ощутил, что не может быть вне правового поля», - считает депутат.

Он отметил, что разблокировка мессенджера в России сделает его еще более популярным и станет шагом к дальнейшему развитию, передает Радио Sputnik.