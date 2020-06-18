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Песков прокомментировал решение Роскомнадзора отменить блокировку Telegram

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Песков прокомментировал решение Роскомнадзора отменить блокировку Telegram
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

В Кремле знают о решении Роскомнадзора снять запрет на работу мессенджера Telegram на территории России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что «мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора».

Днем 18 июня Роскомнадзор заявил, что по согласованию с Генпрокуратурой принял решение разблокировать Telegram.

В надзорном ведомстве это объяснили готовностью основателя мессенджера Павла Дурова сотрудничать в части противодействия терроризму и экстремизму.

ДВа

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