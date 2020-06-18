Песков прокомментировал решение Роскомнадзора отменить блокировку Telegram

В Кремле знают о решении Роскомнадзора снять запрет на работу мессенджера Telegram на территории России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что «мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора».
Днем 18 июня Роскомнадзор заявил, что по согласованию с Генпрокуратурой принял решение разблокировать Telegram.
В надзорном ведомстве это объяснили готовностью основателя мессенджера Павла Дурова сотрудничать в части противодействия терроризму и экстремизму.