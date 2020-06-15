Бесполезное законотворчество. В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram

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15 июня 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.

В пояснительной записке говорится, что законопроект касается информационных ресурсов, которые при введении режима повышенной готовности из-за чрезвычайной ситуации использовались для информирования населения, а также были основными источниками получения информации для органов государственной власти и должностных лиц. При этом в добавляется, что использование Telegram в России является законным, а его дальнейшая блокировка представляется нецелесообразной.

В конце апреля Тумусов и Ионин направляли законопроект премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Министерства цифрового развития. Авторы проекта отметили, что мессенджер без проблем работает у большинства российских пользователей, а дальнейшая блокировка наносит ущерб не Telegram, а престижу государственной власти в России.

По словам создателя Telegram Павла Дурова, разблокировка сервиса способствовала бы более комфортному использованию сервиса для 30 миллионов россиян.