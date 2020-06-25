Администрация Трампа попалась на выплатах мертвым

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25 июня 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Дональд Трамп на фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Белый дом выплатил около 1,4 миллиардов долларов умершим людям. Об этом заявила пресс-служба Управления подотчетности правительства США.

Скандал разразился после финансовой проверки. Она проходила месяц назад. Теперь аналитики собрали ее результаты в один отчет.

«По данным генерального инспектора казначейства по налоговому администрированию, по состоянию на 30 апреля 2020 года почти 1,1 миллиона платежей на общую сумму почти 1,4 миллиарда долларов поступили в адрес умерших», — сообщается по итогам проверки.

Стимулирующие выплаты были направлены в качестве финансовой помощи в условиях пандемии. Как только начались выплаты, в социальных сетях появились сообщения о том, что деньги приходят родственникам, которые уже умерли.

Выплаты признаются ошибочными. Налоговое управление обратилось к американцам с просьбой вернуть чеки, отправленные мертвым.

Пока не ясно повлияет ли этот скандал на результаты выборов в США. Трамп может проиграть. На днях его разыграли подростки. Из-за пранка тинейджеров на предвыборный митинг Дональда Трампа пришли чуть больше 6 тысяч человек, хотя заявлялся миллион сторонников. Там была всего лишь шутка. Но эти 6 тысяч сторонником могут быть косвенным подтверждением реального рейтинга нынешнего президента США.