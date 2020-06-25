В столице Белоруссии запретили пить воду из-под крана

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25 июня 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Водопроводный кран. Фото: pixabay.com

Власти Минска запретили горожанам не только пить воду из-под крана, но и готовить на ней еду.

Официальная причина загрязнения воды и какие вещества попали в нее не называется. Сейчас жителей некоторых районов Минска снабжают водой с помощью автоцистерн. Сообщается, что к машинам выстраиваются очереди.

«Запрещать использование воды для бытовых целей смысла нет, потому что ею можно пользоваться при каких-то условиях. Но однозначно применять ее для приготовления пищи нельзя», – заявила главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.